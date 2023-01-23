『【即購入OK】三枝明那 『UniVerse』3形態セット 特典3種付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 15時 13分に出品され03月16日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 三枝明那1st Mini Album 『UniVerse』

初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤

全3形態&タワレコ特典・レシート・HMVステッカーセット



即購入⭕️

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※シリアルコードは付属しませんが、ご希望あれば+1,555円でライブシリアルをお付けできます。

開封済ですが帯付き・CD未再生品となります。



CD：緩衝材1〜2重巻+水濡れ防止

特典各種：スリーブor OPP+ブロマイドのみダンボール両面補強

（レシート・ステッカーはCDケース内に収納）



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バックステージパス 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 新品、未使用

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『UniVerse』3形態セット

特典3種付き