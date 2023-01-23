『Danner Field em-gtx ダナー フィールド Us7 ダナーライト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 20時 49分に出品され04月22日 20時 49分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダナー フィールド ゴアテックス US7サイズです。

ヴェトナム製。

ABCマート企画の製品だと思います。

詳しくは忘れてしまいました。



色はブラウン/カーキです。

あまり履いていませんが、右爪先あたり傷があります。他は汚れやソールの減りもなく、状態はかなり良い方かと思います。



元箱もございます。

ほぼダナーライトの見た目ですが、gore-texの刺繍が入っています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ダナー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Danner

Field

em-gtx

ダナー フィールド Us7

ダナーライト