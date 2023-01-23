『GUCCI アメリカ限定 ボストンバッグ アメリカ国旗デザイン【2024年最新】 』はヤフオクでから05月14日 17時 35分に出品され05月14日 17時 35分に終了予定です。即決価格は21,120円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 価格見直しでだいぶお値下げしました



2012年にハワイの路面店で購入したアメリカ限定商品です

イタリア限定バージョンも当時イタリアで販売してました

他にもシリーズを購入しましたがショルダーバッグに慣れていて

全く使わずに保管していました。



経年劣化もなく、使用していないので表面や内部の変色や

金具の不具合、ファスナー開閉

角やハンドルのスレや汚れもありません。

（※国旗の色のカスレはデザインです）



当時購入時の保存袋等は見当たらず、過去のGUCCIの保存袋に入れて保管していたので画像の物でも良ければお付けします



高級な物なのでしっかり梱包して新しいヤマトの段ボールにて発送させて頂きます



レア好きさんに大事に使ってほしいです！！！





【サイズ】 W33m H21cm D18cm

【材質】 PVC/レザー

【カラー】 カーキベージュ/ブルー

【仕様】 内側ポケット1

【型番】 195451 213317



#GUCCI

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#アメリカ国旗 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI





アメリカ限定 ボストンバッグ





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