『THE NORTH FACE NP61545 マウンテンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 06時 57分に出品され03月03日 06時 57分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高機能素材】

このマウンテンパーカーは、耐久性のあるポリエステルとナイロンを使用しており、悪天候でも安心して着用できます。



【デザイン】

シンプルでありながらスタイリッシュなデザインで、アウトドアシーンだけでなく、普段使いにも適しています。



【快適な着心地】

軽量で動きやすく、内側は柔らかい素材で快適な着心地を提供します。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 黒・グレー

- 型番: NP61545

- 素材: 表地: ポリエステル94%, ナイロン6% / 裏地: ポリエステル100% / 中綿: ポリエステル100%



サイズ感（素人採寸）

着丈 約75㌢

身幅 約54㌢

袖丈 約74㌢ フードの付け根から

当方 178㌢ 75㌔体型で少し余裕がある感じです。



ノベルティシリーズなので、他人と被ることがあまりない商品です。



ノースフェイス アウトドア



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

NP61545

マウンテンジャケット