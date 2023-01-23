『★希少★ワンピース ひざ丈 SCAPA スキャパ ウール イギリス製 生地【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 13時 23分に出品され04月13日 13時 23分に終了予定です。即決価格は12,415円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1837年、英国の生地メーカーとして創業した、

Abaraham Moon & Sons が提供する 高品質＆高価格の素材を使用！



適度な艶と深いカラーが さりげなく漂う高級感も見逃せないポイント。



チクチク感が一切なく、ウールの優しい肌触りが癖になる逸品です。



MADE IN ENGLANDの生地を使用！





●サイズ：タグ表記 ★★サイズ

身丈 cm

肩幅 cm

袖丈 cm

身幅 cm

ウエスト cm

ヒップ cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。







●素材：記載のない場合は、写真にUPしております。

表地

裏地







#月のワンピース





#月のクローゼット



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★圧縮梱包にご理解のある方よろしくお願い致します<(_ _)>





【商品の状態】

使用状況 :数回着用しておりますが目立つダメージはございませんので、まだ十分着用していただけるコンディションです。

大きな汚れ、ほつれなどはありません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。





【注意事項 】

中古品にご理解いただける方、ご購入の検討をお願い致します。

出品時に検品をしておりますが、僅かな汚れ、スレなど見落とす場合がございます。

他意はございませんので、ご理解頂けますようよろしくしくお願いいたします。



細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



※状態は当方の主観にて判断させていただいております為、購入者様のご判断と多少異なる場合がございます。

何卒ご理解いただき、ご了承ください。



【その他】不明点はご質問ください。



カラー...ブラウン



柄...無地



季節...秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: スキャパ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ★希少★ワンピース

ひざ丈

SCAPA

スキャパ

ウール

イギリス製

生地