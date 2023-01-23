『観音様 慈母観音菩薩 マリア観音 仏像 真鍮 ブロンズ像 彫刻家 作家物 銘 修【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 27分に出品され03月10日 00時 27分に終了予定です。即決価格は22,995円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品
|商品の状態:
|傷や汚れあり
恵比寿様 大黒様 木彫り彫刻 ２体セット 昭和３９年 作者名あり 縁起物 七福神
¥ 10400
昭和レトロ 木製 能面 般若 はんにゃ 鬼 お面 オブジェ インテリア
¥ 9750
赤い漆器の重箱 紅葉模様 仕切り付き✖️20
¥ 7800
大丸百貨店 欅拭き漆 香合 小物入れ 木製 木工芸 伝統工芸
¥ 26400
茶道 煎茶 中国 銀 唐物 盃
¥ 9204
【茶道具】 黒木国昭作 ガラス 掛花入 (紙箱)
¥ 9750
茶道具 晴金堂鉄瓶 天地 松島商店 木箱付き
¥ 15000
Yamajun様専用 中国 中国宣興銘 紫砂 朱泥 急須 合箱 M R7671
¥ 12090
【ドイツ製】未使用品 ハーン社 木彫り人形 イエスとマリア（立ち）
¥ 10530
MA246 時代漆器 輪島塗 牡丹雀金蒔絵 梨地 黒塗椀 五客 木製 花鳥
¥ 18170
早川器物 洋銀製冷酒器 ちろり
¥ 7644
エリザベス2世 追悼記念 1ドル金メッキ銅貨2022年 ニウエ
¥ 11603
専用品【越前漆器 四方膳×5客】天然木製 四季草蒔絵 長期保管品
¥ 10400
《R》輪島塗 沈金菊彫 四段重 替蓋付 木製漆器 木箱 （241028う1）
¥ 14720
盆栽鉢 植木鉢 陶芸 園芸 盆栽
¥ 51000
木製 能面 鬼の顔 般若の壁掛け
¥ 12220
北海道 岩見沢 こぶ志焼き キャビネット保管品 こぶし 山岡三秋 注水お茶道具
¥ 11700
g.William Sons 金属製の掛け時計
¥ 11310
落札価格22995円
538 入札履歴
終了
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