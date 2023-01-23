『観音様 慈母観音菩薩 マリア観音 仏像 真鍮 ブロンズ像 彫刻家 作家物 銘 修【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 27分に出品され03月10日 00時 27分に終了予定です。即決価格は22,995円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 彫刻家が作成したマリア観音様になります。



慈悲に溢れたお顔ですね。

赤子の顔も良い表情です。



衣と腕が重なる部分に亀裂がみられます。

作品の本質には影響が無いかと思いますが、お気になさる方はご遠慮願います。



材質は地金色から真鍮かと思われますが、断定は出来かねます。



サイズ

高さ30センチ



慈母大観音像は慈しみの母であり、抱いている子供が衆生の私たちを常に母親の愛情で見守る意味もあります。その為、家内安全・子授け・子供無事成長・水子供養等々の願いを成就するといわれております。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 傷や汚れあり