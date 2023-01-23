『オーディオテクニカ ATH-60i 長期保管品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 22時 23分に出品され04月18日 22時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーディオテクニカ

ATH-60i

長期保管品



実家で箱に入ったまま、オーディオセットの中に入っていました。

音は、きちんと聞こえます。

耳当て部分、コード部分が少しベタつきあるように思います。

箱も劣化あり

古すぎるので初期の状態不明の為責任は負えませんm(__)m



状態は画像にてご確認お願い致します。





ノークレームノーリターンにてお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: オーディオテクニカ