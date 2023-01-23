『BEARDSLEY ビアズリー 先染ギャザーワンピース ロング 長袖 ストライプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 23時 11分に出品され04月15日 23時 11分に終了予定です。即決価格は10,387円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BEARDSLEY ビアズリー

先染めギャザーワンピース



23SS、zozoで購入、2回程度着用、参考価格24,200円



大好評のギャザーワンピースに、ストライプとギンガムチェックの新色が登場。

胸元をラウンドカットし、ギャザーをたっぷり寄せて、女性らしいデザインに。

こちらの商品は、裾にたっぷりと生地を用いた分量感がデザインポイントになります。

多量の生地を使用しており、重力と相まって他の製品・デザインより伸びやすい傾向にある為、着丈等サイズは2％前後を許容範囲とさせて頂きます。



▼カラー

ネイビー ブルー ホワイト 紺 青 白 紺色 青色 白色 NAVY BLUE White



▼素材

綿100％

手洗い可



▼サイズ

0

肩幅43／着丈118/総丈119/そで丈54/胸囲102

9枚目の写真のモデルさんが同サイズ着用、身長166cm、10枚目が159cm、11枚目が152cm、12枚目が148cmだそうです



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ワンピ ワンピース シャツ シャツワンピ シャツワンピース フレアー 長袖 ゴム ロング マキシ コットン ゆったり 妊婦 妊娠中 プレママ ノーカラー ボタン カジュアル オフィス オフィスカジュアル シック ママ シンプル 着回し 一枚 ストライプ 総柄 先染め オールシーズン シーズンレス ウォッシャブル

カラー···ブルー



柄···ストライプ



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビアズリー

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ BEARDSLEY

ビアズリー 先染ギャザーワンピース ロング 長袖 ストライプ