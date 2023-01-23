『00s adidas トラックパンツ バギー レイカーズカラー 紫 XL相当【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 02時 34分に出品され04月14日 02時 34分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在771件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ▲▲ご覧いただきありがとうございます▲▲

○フォロー割引あります○

即購入・値下げ交渉も大歓迎です！

→ご購入前に「フォロー割希望。」とコメントしてください。



激レア！00s adidas トラックパンツ

バギー レイカーズカラー パープル イエロー ビッグサイズ

カリーム・アブドゥル=ジャバー



90〜00年代のバギー型トラックパンツ。

NBA ロサンゼルス・レイカーズのレジェンド ジャバーの背番号33が入る希少なモデル。



L.LBean eddiebauer NIKE adidas supreme carhart champion Levis Lee Wrangler PUMA suttusy the north face ノースフェイス ラルフローレン ラコステ トミーヒルフィガー フレッドペリー

など ヴィンテージ アメカジ 90s Y2K 古着 のファッションがお好きな方へオススメ！



●サイズ→表記 US M(日本表記O/XL)



●実寸(平置き)

ウエスト→45㎝(ゴム伸ばさず)

ももワタリ→36㎝(股付け根より計測)

総丈→111㎝

裾幅→26㎝

※素人採寸のため誤差はご理解ください。



●素材→ポリエステル



●ディテール

スリーストライプ

トレフォイル



●商品情報

カラー→パープル×イエロー



●状態

ダメージ→経年による多少のスレ・傷、着用感あり。

汚れ→目立ったものなし。

※通常の古着屋で問題なく販売されているレベルとお考えください。



あくまで素人保管の中古品になります。

状態などご理解のうえご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 00s

adidas

トラックパンツ

バギー

レイカーズカラー

紫

XL相当