『8/28 大谷翔平 ドジャース バブルヘッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 06時 34分に出品され03月05日 06時 34分に終了予定です。即決価格は13,926円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>野球>>>記念グッズ
|商品の状態:
|新品、未使用
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500個限定 大谷翔平 50/50記念 グラウンド&ボールレリック入 ドジャース
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阪神タイガース 鳥谷敬 直筆サイン入りレプリカユニフォーム
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ワールドシリーズ記念ボール ヤンキース vs ドジャース
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ドジャーススタジアムにて 2024年5月16日 大谷翔平ボブルヘッド人形 配布
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柳田悠岐 タカコレリアルカード 40枚限定
¥ 7722
落札価格13926円
380 入札履歴
終了
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