『8/28 大谷翔平 ドジャース バブルヘッド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 06時 34分に出品され03月05日 06時 34分に終了予定です。即決価格は13,926円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 "2024年8月28日

ロサンゼルス ドジャース スタジアムで

入場者限定で配布された

大谷翔平選手とデコピンのバブルヘッドです。



8月28日オリオールズ 戦で先着4万人に配布されたボブルヘッドです。

当方は直接ドジャースタジアムで入手しました。



きれいな状態だと思いますが長期自宅保管品のご理解いただける方にご購入をお願い致します。

色の確認の為、箱の上部より一度開けています。

・箱には凹凸や傷等が見られる場合がございます。

・ボブルヘッドは色むら・色落ち・はみ出し・傷・接着剤跡、色の具合が異なる場合がございますので、予めご了承の上ご購入下さい。



購入後のキャンセルや返品はご遠慮していただきますようよろしくお願いいたします



#大谷翔平

#dodgers

#SHOTIME

#ドジャース

#MLB

#バブルヘッド

#デコピン" 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>記念グッズ 商品の状態: 新品、未使用