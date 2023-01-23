『ガストンルーガ ルーレン16 GASTONLUGA Rullen16【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 04時 34分に出品され03月12日 04時 34分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用



定価22000円



ダークブルー



お手入れが簡単で上質な防水性素材

11〜16インチノートPC用ジッパー式のパッド入りポケット

貴重品の収納に便利な安全性のあるジッパー式隠し背面ポケット DMFa溶剤、PFC不使用



ガストンルーガでもっとも多目的なバックパック。より多くのポケットと16インチのノートPCが入る収納パッドがあり、毎日の必需品を収納できる広いスペースが配されています。100%防水素材で１日中快適な使い心地



リュック 防水リュック ユニセックス スウェーデンブランド



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ガストンルーガ

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メンズ

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ルーレン16

GASTONLUGA

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