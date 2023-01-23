『メゾンスペシャル maison special プライムオーバー シャツコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 03時 06分に出品され03月04日 03時 06分に終了予定です。即決価格は7,215円に設定されています。現在990件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 〇商品説明



メゾンスペシャルより、2020年AWに発売されたオーバーサイズシャツとなります☺️



全くシワにならない生地と、上品なドレープ感が特徴的で、ボタンも非常に美しい1着✨️





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〇サイズ(cm)



肩幅 68

身幅 77

袖丈 53.5

着丈 92



※ 商品ページより参照





※発送について

コンパクトに梱包するため、

圧縮させていただく場合がございますので、

予めご了承くださいませ。



※商品について

USED品となりますため、多少の毛玉や匂い

に関しましてはご理解いただけた上での

ご購入をお願いいたしますm(_ _)m



写真のお色味に関しましては、

照明および環境によって違って見える場合が

ございます。



宣材写真以外は、商品全体を写した写真が

実際のお色味に近いものとなっております。



お写真の追加等、その他質問がありましたら

お気軽にコメントくださいませ☺️



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テーラードジャケット ダブルブレスト オーバーサイズ セットアップ フォーマル ヨーロッパ



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ メゾンスペシャル

maison

special

プライムオーバー

シャツコート