『ボブルビー 20L GTX【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 22分に出品され04月12日 13時 22分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



ボブルビー 20L GTX

カラー : PHAMTOM ファントム

ほぼ使用していないです。

4枚目画像の薄い傷

5枚目画像に小さな傷がありますが

比較的かなりの美品だと思います。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボブルビー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ボブルビー

20L

GTX