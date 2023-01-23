『ノート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 13分に出品され03月16日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価〇〇円



●状態：

数日前に書店で購入し、カバーを外さずに一度だけ読みました。

●カバー：あり・帯あり

●ヤケ：なし

●ヨレ：なし

●スレ：なし

●折り目：なし

●書き込み：なし

●その他、注意事項：

ポイント獲得用です







アイテム種別...文房具 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用