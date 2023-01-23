『極美品 RIMOWA リモワ SALSA AIR サルサエアー キャリーケース【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 22時 34分に出品され03月24日 22時 34分に終了予定です。即決価格は26,512円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※偽物だった場合全額返金します。



リモワのサルサエアー 63Lのネイビーになります。

かなり綺麗な状態ですので今後ともご愛用いただけるかと思います。

大容量の4輪サイズですので現行でも人気のエッセンシャルモデルに近いです。



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〈サイズ〉

タテ：66cm

ヨコ：42cm

マチ：25cm



＊平置きでの寸法のため多少の誤差はご容赦ください。



＊着画はお断りしております。





〈状態〉

目立った傷や汚れなどなく、

全体的に綺麗な状態です。



＊あくまで中古となりますので、小さな汚れなどがある場合がございます。





〈素材〉

ポリカーボネイト



〈カラー〉

ネイビー



〈配送〉

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



〈購入場所〉

専門家による真贋鑑定済みの正規品のみを厳選して出品しています。

AACD日本流通自主管理協会加盟店、ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場などで購入しています。



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フォロー割引

〜10,000円以下 500円値引き

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2点以上まとめ買いの方は、

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一部対象外のものもあるので

詳しくはプロフィールをご確認ください。



この機会に是非、他の商品もご覧頂ければ幸いです◎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リモワ

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