『K様専用 martin rose ロンT【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月16日 07時 27分に出品され03月16日 07時 27分に終了予定です。即決価格は460,000円に設定されています。現在895件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 martinrise



Sサイズですが、168cm 55kgでかなり余裕を持って着ることができます。





カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: マーティンローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ K様専用

martin

rose

ロンT