『ジンカトウ ベロア ケープ ポンチョ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 02分に出品され04月05日 11時 02分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジンカトウ

ZIN KATO

ベロア

ケープ

ポンチョ



ベロア素材で裾のレース、お花モチーフが素敵です。

お袖を通す部分などは無く羽織って頂くタイプです。



⚫︎カラー

ブラック



⚫︎サイズ フリー

着丈52㎝



素材タグはありません。



綺麗な状態ですが細部まで完璧求める方はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ジンカトウ ベロア ケープ ポンチョ