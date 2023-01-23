『mame grogouchi マメクロゴウチ クラッチバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 07時 42分に出品され04月28日 07時 42分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



大切に使用していたマメクロゴウチのクラッチバッグ。

pvcの為、変色と使用感がございますが

まだまだご使用いただけます。



中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。



#mamekurogouchi

#bag 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ mame

grogouchi

マメクロゴウチ クラッチバッグ