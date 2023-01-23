『SON OF THE CHEESE Canvas Bag トートバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 15時 42分に出品され03月08日 15時 42分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SON OF THE CHEESE サノバチーズ Flower cross stitch Canvas Bag トートバッグ



タグは捨ててしまいました。

付属のショルダーバッグにできるベルトございます。



フロントに"Yeah,um,no"のメッセージをクロスステッチで施した3wayキャンバスバック。



キャンバス



素材：コットン100%



サイズ：縦45cm×横62cm×底マチ23cm



コンディション



未使用品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サノバチーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SON

OF

THE

CHEESE

Canvas

Bag

トートバッグ