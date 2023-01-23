『エピヌ volume wool tailored coat charcoal【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 04時 47分に出品され03月30日 04時 47分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《size》

着丈 約76cm

身幅 約52cm



素材

・表地

ポリエステル 80%

ウール 20%

・裏地

ポリエステル 100%



モデル身長175cm





ブランド: épine original





一度着用しましたが、好みが変わったため出品いたします。

返品交換不可

カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エピヌ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エピヌ volume

wool

tailored

coat

charcoal