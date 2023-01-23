『AirPods Pro 第2世代 USB-C 未開封 送料無料 即日発送【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 05時 42分に出品され04月03日 05時 42分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品で未使用で未開封です，

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モデル名···AirPods Pro

世代/種類···(第2世代)

ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe



AppleのAirPods Pro（第2世代）

最上位クラスのノイズキャンセリングイヤホンです，

最新のUSB Cタイプです。



充電ケース、左耳、右耳、イヤーチップS.M.L、全て入っています。

◆MagSafe充電（USB-C）に対応した第2世代の「AirPods Pro」。前世代のモデルと比べて最大2倍のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載。

◆イヤーバッドとケースが改良されてIP54等級準拠となり、防じん性能も向上。外部音取り込みモードを搭載し、騒音強度を最小限に抑える。

◆オーディオのレイテンシを大幅に削減した20ビット、48kHzのロスレスオーディオを可能にする。パーソナライズされた音量機能、会話感知機能を搭載。



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歓迎しますコメント無しの即購入OK 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル