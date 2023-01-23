『美品 希少 ヴィヴィアンウエストウッド トートバッグ ショルダーバッグ 2way【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 18分に出品され03月24日 22時 18分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◯アイテム

Vivienne Westwood

ヴィヴィアン ウエストウッド

ショルダーバッグ トートバッグ 2way

オーブ デカ ロゴ



◯サイズ

縦 36cm

横 40cm

マチ 15cm



◯素材

キャンバス生地

一部レザー



◯状態

目立つ汚れやダメージはなく、まだまだ末永くお使いいただけます。



※自宅保管で、状態は出品者の主観です。

検品しておりますが、見落としがあるかもしれませんので、あくまでヴィンテージ（リユース）品としてご理解の程宜しくお願いいたします。

こだわりのある方のご購入はお控え下さい。



◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店 (AACD)

にて鑑定済みの正規品です。



素材···キャンバス/コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

希少

ヴィヴィアンウエストウッド

トートバッグ

ショルダーバッグ

2way