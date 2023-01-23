『MACKINTOSH PHILOSOPHY ステンカラーコート ネイビー 40【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 01時 05分に出品され05月07日 01時 05分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたネイビーのステンカラーコートは、どんなシーンにもマッチします。ビジネスシーンからカジュアルな外出まで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

MACKINTOSH PHILOSOPHYのコートは、耐久性と快適さを兼ね備えた高品質な素材で作られています。長時間の着用でも快適です。



【実用性】

ボタン付きのデザインは、風を防ぎ、保温性を提供します。シンプルなスタイルでありながら、機能性も兼ね備えています。



- 色: ネイビー

- ブランド: MACKINTOSH PHILOSOPHY

- デザイン: ステンカラーコート

- スタイル: ロングコート



素材の特性上

スレの様に見える部分がありますのでやや傷ありとさせていただいております。

ご承知おきください。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MACKINTOSH

PHILOSOPHY

ステンカラーコート

ネイビー 40