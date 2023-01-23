『Munich ミューニィック レザージャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 24分に出品され03月21日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このMunichのレザージャケットです。レザー素材で、エレガントでありながらカジュアルな印象を与えます。



【機能的なポケット】

ジッパー付きのポケットがあり、収納力も抜群です。日常使いに便利なアイテムです。



【快適な着心地】

リブ編みの襟と袖口が特徴で、体にフィットしつつも動きやすさを確保しています。



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- 素材: レザー

- デザイン: ジッパー付きポケットあり

- ブランド: Munich

- 襟のデザイン: リブ編みの襟

- 袖のデザイン: リブ編みの袖口



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Munich

ミューニィック レザージャケット