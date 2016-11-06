『【新品】TCL 50型 4Kスマートテレビ 50P745【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 10時 23分に出品され04月01日 10時 23分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 R6.11/16(土)に当たりました

交換期間はR6.12/17(火)までとの事で、R7.1/15〜2/14までの間で配達希望日の指定も出来るそうです



現在テレビは間に合っているので必要な方がいたらと思い出品致しました



水濡れ防止のためハガキを袋に入れてポストミニにて投函予定です



投函は購入されてた翌日にいたします



テレビの雰囲気などはお調べ頂ければと思います(>_<)

また、配送中のトラブルなどに至っては責任負いかねます

返品や交換等もお受けしておりませんのでご了承ください



TCL 50P745

ブランド：TCL

有機EL/液晶：液晶

画面サイズ：50.0 型

搭載チューナー：110度CS 4K BS 4K 110度CSデジタル BSデジタル 地上デジタル

パネル性能：4K

録画機能：外付けHDD対応

表示機能：HDR10 Dolby Vision HLG

LEDバックライトタイプ：直下型

VODサービス：YouTube Amazonプライムビデオ Netflix Hulu ABEMA DAZN U-NEXT FODプレミアム

地上デジタル チューナー数：X2

BSデジタル チューナー数：X2

110度CSデジタル チューナー数：X2

110度CS 4K チューナー数：X2

BS 4K チューナー数：X2

接続端子：HDMI端子 LAN端子 USB端子 光デジタル音声出力端子

USB端子数：1端子

HDMI端子数：3端子

幅(mm)：1112.0 mm

奥行き(mm)：253.0 mm

高さ(mm)：699.0 mm

重量(kg)：8.4 kg 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 46～52インチ ブランド: ティーシーエル