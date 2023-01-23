『Drawer リバーシブルコート ノーカラー ドゥロワー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 45分に出品され03月30日 10時 45分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Drawer ノーカラー リバーシブルコートです。

丸の内路面店にて購入しました。

18万円くらいだったと思います。



ライトグレーとオフホワイトのリバーシブルで

２倍楽しめます⭐︎

カシミヤも入っているのでとても温かく、ノーカラーなのでアウターはコートのみでも、マフラーやストールをしてもスッキリと着られます⭐︎



2-3度着用しました。

袖口、首元含め全体的に汚れ等なくとてもキレイな状態だと思います。

オフホワイト側は生地の特性上なのか少しウール感のモコモコとした感じがありますが、使用感ではなく購入時からのものです。



【素材】

ウール 71%

カシミヤ 29%



【サイズ】 34

以下、ご参考まで平置きの素人採寸です。



着丈 約103cm

後ろ中心から袖先まで 約70.5cm

身幅 約55cm



宜しくお願い致します⭐︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ドゥロワー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Drawer

リバーシブルコート

ノーカラー

ドゥロワー