『ユニクロ × ホワイトマウンテニアリング☆ ウルトラライトダウンオーバーサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 21時 53分に出品され05月03日 21時 53分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 UNIQLO × WhiteMountaineering

(ユニクロ ホワイトマウンテニアリング)

ウルトラライトダウンと専用保存袋です☆



全体的に目立つキズや汚れはなく美品だと思います。



軽量で高い保温性を誇り、特に冬の寒さに対応するために設計されています。

テカッともツルッともしていないシボ感のある素材です。





アウターとフリースの新たな可能性を探究した、“ホワイトマウンテニアリング”との初コラボレーションジャケットです☆



- 雨水をはじく耐久撥水機能をプラス。

- ポケッタブル仕様。

- 日常の中のアウトドアというコラボコンセプトに合わせたリラックス＆ボリューミーなシルエット・ユニクロ独自のウルトラライトダウン仕様。

- 立体的な3Dカットを採用し、動きやすい設計に。

- ユニセックスで着用可能。

- ビッグリップストップを表地に採用し、デザイン性をアップ。

- ウルトラライトダウンながら多ポケットで収納力抜群。

- ミドラーとしても着用しやすいカーデデザイン。



【サイズ】 XL

細かなサイズは画像をご確認ください。



【素材】

表側： 100％ ナイロン/ 中わた： 90％ ダウン，10％ フェザー/ 裏側： 92％ ナイロン，8％ 複合繊維（ナイロン）



カラー...ブラック



※お使いの携帯、PC環境によって写真と実物のお色味が異なる場合がございます。



※自宅保管の素人検品ですので細かなキズや汚れの見落としはご了承ください。



※コンパクトにして発送させていただきます。



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ユニクロ

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ホワイトマウンテニアリング☆

ウルトラライトダウンオーバーサイズ