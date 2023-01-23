『美品✨【Timberland 】メンズブーツ 27.5cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 33分に出品され03月18日 16時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在32件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

Timberlandは耐久性と快適さを兼ね備えた高品質なブーツで知られています。アウトドアや日常使いに最適です。



【デザインと機能性】

このワークブーツは、黄土色のレザー素材で、しっかりとした作りが特徴です。足首をしっかりサポートし、滑りにくいソールが安心感を提供します。



購入後2、3度着用しました。

右の外側に小さなシミがあります(6枚目画像)が、ソールやその他状態は綺麗です。

購入時に入っていた箱に入れて発送致します。





- ブランド: Timberland

- サイズ: 27.5cm

- 色: 黄土色

- 素材: 本革

- スタイル: ワークブーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ティンバーランド

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品✨【Timberland

】メンズブーツ

27.5cm