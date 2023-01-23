『【新品未使用タグ付】The Viridi-anne / グラデーション刺繍シャツ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 09時 24分に出品され04月19日 09時 24分に終了予定です。即決価格は12,960円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ザヴィリジアン
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落札価格12960円
335 入札履歴
終了
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