『【新品未使用タグ付】The Viridi-anne / グラデーション刺繍シャツ【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 09時 24分に出品され04月19日 09時 24分に終了予定です。即決価格は12,960円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド：The Viridi-anne

◆状態：新品未使用タグ付

◆定価：52,800円

◆カラー：BLACK×GRAY

◆素材：（素材１）コットン52% , レーヨン48% （素材２）コットン40% , レーヨン60%

◆サイズ：2

着丈80cm , 身幅58cm , 肩幅47cm , 袖丈60cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

◆その他、注意事項：なし

◆商品

全面にランダムな刺繍を施した生地とコットンレーヨンツイル生地をコンビネーションさせて制作されたバンドカラーシャツ。

縫製後にグラデーション染めを施し、独特な色味、風合いに仕上げてあります。

着丈はやや長め、身幅がやや広めながら袖幅、カマ口はレギュラーフィットで

リラックスシルエットながらもインナーとしてテーラードジャケットやレザージャケットなどフィット感高めのアウターとの相性もとても良いシャツに仕上がっています。



The Viridi-anne らしいアウターのような存在感のあるシャツです。



新品未使用タグ付を送料込みでお譲りします。



ご希望などございましたら、プロフィールをご確認いただき、遠慮なくお気軽にお問い合わせください。お互いに気持ち良くお取引できますよう最善を努めます。





【関連タグ】

#theviridianne #ザヴィリジアン #shirt #シャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザヴィリジアン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用タグ付】The

Viridi-anne

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グラデーション刺繍シャツ