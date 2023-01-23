『COACH クラッチバッグ パープル グリッター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 57分に出品され03月10日 14時 57分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

COACHは高品質なレザー製品で知られるアメリカのブランドです。洗練されたデザインと耐久性が特徴で、ファッション性と実用性を兼ね備えています。



【デザイン】

このパープルのクラッチバッグは、グリッター仕上げで華やかさを演出。シンプルながらも目を引くデザインで、特別な場面にもぴったりです。



【機能性】

ストラップ付きで持ち運びやすく、必要なものをコンパクトに収納できます。裏面は淡いパープルで、内側の仕上げも高品質です。



- ブランド: COACH

- 色: パープル

- 素材: グリッター仕上げ

- モデル: クラッチバッグ

- 裏面の色: 淡いパープル

- ストラップ: あり



ご覧いただきありがとうございます。



新品未使用品です

自宅保管 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ COACH

クラッチバッグ

パープル

グリッター