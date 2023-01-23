『☆914.PRADA プラダ 長袖シャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 04時 54分に出品され03月15日 04時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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●中古品



●サイズ:39 15 1/2

●カラー:ホワイト



●購入先:オンラインで購入



☆特記事項☆

汚れ、スレあり



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#PRADA

#プラダ

#長袖シャツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ☆914.PRADA

プラダ

長袖シャツ