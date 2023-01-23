『正規RayBan吉永啓之輔さん愛用モデル レイバン RB4258F 601/19【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 09時 12分に出品され03月19日 09時 12分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BREAKING DOWN！吉永啓之輔さん着用！愛用モデル！



付属品完備！入荷ホヤホヤ！

ルックスオティカジャパン正規品

国内正規品レイバンサングラスになります。



アジアンフィット



男女兼用人気カラー



RB4258F 601/19 52



RB4258F-60119



フレーム ：BLACK



レンズ：clear gradient light blue（ブルーグラデーション）



可視光線透過率：46%

本体・箱・ケース・メガネ拭き付き ・取説・保証書（未記入）新品未使用です

※商品に記されるプリント及び付属品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。













フレーム形...ウェリントン

レンズカラー...ブルー

フレームカラー...ブラック



種類···サングラス



フレーム形···ウェリントン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 正規RayBan吉永啓之輔さん愛用モデル

レイバン

RB4258F

601/19