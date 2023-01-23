『70s〜 adidas navy light nylon coat【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 20時 27分に出品され04月22日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 70s〜 adidas navy light nylon coat



70s〜のアイテムよりadidasのナイロンコートのご紹介



チュニジア製ユーロアイテムからの一品



デニムに合うネイビー×ホワイトのカラーリング



ストリートからモードまでバリエーション豊かな雰囲気のスポーツMIXコーデに使える一枚



ビッグサイズのハーフコートとして

インナーレイヤリングも

豊富にお楽しみいただけるアイテム



【状態】

通常の使用感程度で

年代としては目立つ傷や汚れは少ない



【サイズ】

表記 198 (着用感XL〜2XL相当)

着用モデル 178cm 58kg



肩幅··· スリーブとボディの継ぎ目なしのため計測不可

身幅··· 72cm

桁丈··· 102cm

着丈··· 83cm



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#古着屋PlaceToBe

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カラー···ブルー

フード···フードなし

季節感···秋

季節感···秋、冬

季節感···春、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s〜

adidas

navy

light

nylon

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