『テリースリーストライプス アディダス adidas Originals【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 28分に出品され03月31日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 テリー スリーストライプス 半袖Tシャツ / アディダスオリジナルス adidas Originals



adidas Tシャツ



試着のみ美品です。

タグは取ってしまってありません。





商品の特徴

●ルーズフィット

●リブ仕上げのクルーネック

●綿80% / ポリエステル20%（タオル）

●素材は、ベターコットンを通して、マスバランスと呼ばれるシステム経由で調達しているため、この製品にベターコットンが使用されていない可能性もあります。

●リブ仕上げのカフ

●用途：アスレジャー、スポーツミックス、通勤通学、部活、スポーツウェア

●商品番号：

IT9842 (ホワイト) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ テリースリーストライプス

アディダス

adidas

Originals