『テリースリーストライプス アディダス adidas Originals【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 17時 28分に出品され03月31日 17時 28分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>トップス
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|2XL(3L)
|ブランド:
|アディダス
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落札価格7800円
7 入札履歴
終了
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