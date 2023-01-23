『古着 90s ハーレー ダビッドソン オンブレ チェックシャツ ネルシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 19時 48分に出品され03月15日 19時 48分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在871件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 23Y

























◯ 古着 90s HARLEY DAVIDSON onble check flannel shirt

























◯ size: XXL（表記XXですが、着丈が長くない分かなり良いシルエットで着て頂けると思います。）



着丈: 74cm

身幅: 70cm

肩幅: 59cm





















◯ 色 :

























◯ 素材 : コットン























◯ 商品説明 : 80s 90s スタイル のリバイバルから、人気急上昇中、90年代 ハーレーダビッドソン の オンブレ チェックシャツ

燻んだブルーベースのボディーに、これまた燻んだグレーで配色された シャドーチェック のグッドデザイン。

着丈に対し身幅たっぷり肩もしっかり落として着られる ドロップショルダー の今っぽいシルエット。上述した通り肩幅、身幅がある一方で着丈が長すぎない分かなり良いシルエットで着て頂けると思います。また内に リバースウィーブ 等の厚みのあるインナーを入れても嵩張らないボリュームのあるシルエットはこれからのシーズンかなり重宝する一枚かと。

調子の良いチェックシャツをお探しの方がいらっしゃいましたら是非ご検討下さい。























◯ メンズアイテムですが、ビッグサイズ 、 ビッグシルエット が旬な今、男性、女性問わず、 ユニセックス にお使い頂けるアイテムかと思います。





















◯ 状態:古着故、多少の使用感はございますが、目立つダメージや汚れは無く、まだまだお使い頂ける一枚かと思います。























◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。



















◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、追跡機能、補償のついているメルカリ便（クロネコヤマト宅急便）で行います。











【ご案内】

MADE IN USA ブランド から、ドメスティックブランド まで、80s 90s の Tシャツ スウェット 等のトップスから、 ナイロンジャケット 等のアウターを多数出品中です。



#ロンT

#パーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着

90s

ハーレー

ダビッドソン

オンブレ

チェックシャツ

ネルシャツ