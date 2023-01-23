『NIKE FC トレーナー ブラック グレー ポケット ワッペン スウォッシュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 15時 31分に出品され04月17日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの歴史】

Nikeは、スポーツウェアのリーダーとして知られ、1994年に設立されたNIKE FCは、サッカーとファッションの融合を目指しています。



【ユニークなデザイン】

このトレーナーは前面ポケットが特徴で、機能性とスタイルを兼ね備えています。長袖でありながら、軽やかな着心地を提供します。



【快適な素材】

ポリエステル素材を使用しており、通気性が良く、運動時にも快適さを保ちます。日常使いにも適したデザインです。



- ブランド: Nike

- モデル名: NIKE FC

- 色: 黒

- 素材: ポリエステル

- ポケット: ポケットあり

- 袖: 長袖



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE

FC

トレーナー

ブラック

グレー

ポケット

ワッペン



スウォッシュ