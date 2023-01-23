『レア90s USA古着○リーボック 刺繍トラックジャケット パープル XL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 57分に出品され03月13日 23時 57分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○ブランド

Reebok リーボック



○アイテム

両面刺繍トラックジャケット

ジャージ



○サイズ

メンズ XL程(US表記 L)



○実寸（※素人採寸ですので誤差はございます。)

かた 約72cm

身幅 約70cm

着丈 約74cm

袖丈 約60cm



○カラー

パープル



○商品状態

古着《USED》

少し汚れあり

大きなダメージのない良品

◆クリーニング済



○配送方法

送料無料

メルカリ便にての匿名発送

ご購入より1～2日以内のご対応







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☆2000円～ (200円引き)

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カラー···パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: リーボック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ レア90s

USA古着○リーボック

刺繍トラックジャケット

パープル

XL