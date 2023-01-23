『THE NORTH FACE アコンカグアジャケット S【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 14時 34分に出品され04月12日 14時 34分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アコンカグア ジャケット

ND18102

一時期のみ販売のレアカラーです!!



使用感、多少汚れなどございますが、

まだ十分お使い頂ける状態です。写真にて確認お願いします。



カラー···レッド

フード···フードなし



左右のウエスト、左胸、右裏にポケットあり

・ウエストはドローコードで調節可能

・袖はベルクロで調節可能

・左胸、右肩甲骨にロゴのマーク



素材・柄...ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE







アコンカグアジャケット S