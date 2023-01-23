『定番 美品 Cantarelli チェスターコート 42【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 04時 50分に出品され05月10日 04時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア製ジャケットの定番ブランド、Cantarelli。

ラルディーニやボリオリ、タリアトーレがお好きな方にも。



ジャージ人気の火付け役となった

「Planet Jersey（プラネットジャージー）」を使っており

軽快な着心地を楽しめます。

フォーマルにも、そしてカジュアルアップのコートとしても着ることができ、着まわしのきく逸品です。



汚れ等はなく状態は主観的には美品かと思います。





サイズ42

肩幅 44

身幅 48

袖丈 60

着丈84

素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。





小さく折りたたんで発送します。

ノークレームノーリターンでお願いいたします。





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カンタレリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定番 美品 Cantarelli

チェスターコート



42