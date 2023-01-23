『【訳アリSALE】スイス製ムーブ INVICTA Hydromax 32206【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 23分に出品され03月24日 00時 23分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆訳アリ品特別価格☆

打痕：新品ではありますが、ケース側面に打痕が一か所ございます。（写真２参照）

上記理由によりこの度大変お安く出品致します。



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■BRAND -ブランド紹介-

INVICTA(インビクタ)

1837年スイス設立後、1991年にアメリカ（ハリウッド）に拠点を移すことで「スイスの機能美」と「アメリカの自由で現代的なセンス」が見事に融合。その独創性あるデザインと高い機能性は多くのセレブリティや世界中のファンを魅了し続けている。



■COMMENT -コメント-

★腕時計を楽しむ、独創的デザインの「INVICTA」

★カジュアルデザインにスイス製ムーブの本格仕様



■PRODUCT -商品詳細-

【仕様】

ブランド：INVICTA

シリーズ：Hydromax

型番：32206

メーカー定価：＄1095（120000円）

ベルト材質：シリコンラバー

ムーブメント：クォーツ(スイス製)

ケース径：54mm

防水性：200m



【カラー】

文字盤：ブラック×ブルー

ケース：ブルー×シルバー

ベルト：ブルー



【付属品】

メーカー純正BOX

説明書（英語）



■SERVICE -サービス-

★海外製品でも安心！当店作成の簡易日本語説明書を付属

★初期動作不良の返金保証（配達完了後3日以内にご申告）

★初期設定対応（時刻調整、クロノグラフ位置出し等)

※クォーツ（電池式）モデルのみ



■注意

・海外輸送の都合上、箱・付属品にはダメージのある場合がございます。

・柄物・天然素材を使用している商品は素材特性上、商品画像と異なる場合がございます。



管理番号：INV138214-963 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インビクタ

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【訳アリSALE】スイス製ムーブ

INVICTA

Hydromax

32206