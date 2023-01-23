『Aquascutum : ロング トレンチコート★36★ベージュ 英国製【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 13時 22分に出品され03月29日 13時 22分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KZ8504★Aquascutum : ロング トレンチコート★36★ベージュ 英国製 チェックライナー ベルト アクアスキュータム



着用感の少ないキレイな状態です。

古着にご理解のある方であれば着用して頂けると思いますが、神経質な方は入札をお控えください。



・・・サイズ・・・

表記サイズ：36

着丈 112cm、裄丈 84cm、身幅 57cm

素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。



*極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Aquascutum

:

ロング

トレンチコート★36★ベージュ

英国製