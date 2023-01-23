『未使用 本革 レザーバッグ ボディバッグ ダイヤキルティング スリングバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 05時 43分に出品され04月22日 05時 43分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本革 レザーバッグ ボディバッグ ダイヤキルティング スリングバッグ 流線型 カーフスキン ワンショルダー 斜め掛け ショルダーベルト 【本革 メンズ バイカー かばん 鞄 レザーバッグ ショルダーバッグ】



柔らかくしっとりとした質感がたまらないカーフスキンを使用したキルティング加工がおしゃれなレザーボディバッグ DAYSART LEATHER





送料込み、匿名配送

スピード発送（支払い後24時間以内）



旅先で使用しようとタグを切ってスーツケースに入れて持って行きましたが、使用しませんでした。

その後自宅で半年ほど保管してありました。

一応、未使用品ですが中古品扱いとなりますので、ご理解頂ける方でお願い致します。



以下ホームページより



【素材】

■表：牛革

■内：牛革/ナイロン(裏地)



【仕様】

■サイズ：縦約14.5cm 横約30cm 厚み約10cm

■収納：ポケット×4（メインポケット×1 内部ファスナーポケット×1 上部ファスナーポケット×1 背面ファスナーポケット×1）

■ベルト：長さ約60cm〜110cm 幅約3.2cm 厚み0.4cm



【特徴】

キメが細かく柔らかい上質なカーフスキンを使用して革職人がハンドメイドで仕上げた、前面のダイヤキルティング加工が特徴的なレザースリングバッグです。流線型の曲線美が特徴のデザインになっており、3つのファスナーポケットで長財布から小物までしっかり収納できる丁度いいサイズで普段使いにもってこいなバッグです。ショルダーベルトの片方はフックパーツになっているので簡単に取り外しができ、着用もし易くなっています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用

本革

レザーバッグ

ボディバッグ

ダイヤキルティング

スリングバッグ