『[美品] BOSE QuietComfort Ultra Headphones【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 22分に出品され03月09日 20時 22分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボーズ モデル名···QuietComfort Ultra Headphones

色 : ホワイトスモーク



使用する機会が殆ど無いので出品します。

屋内で合計数時間のみの使用であり、そのあとは専用のケースに入れて保管していました。自身が潔癖症でもあるため、目立った傷や汚れ等もなく美品です。

備品は全て揃っています。

動作やバッテリーの劣化も問題ないです。

ほぼ未使用なので、お得だと思います。

念の為、プロフィールの確認もお願いします。



ボーズ モデル名···QuietComfort Ultra Headphones 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ボーズ