『激レア！ビッグサイズ！モーターサイクルフロックレザーコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 32分に出品され03月28日 22時 32分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※他のモデルや在庫チェックはこちらより！



#vintage_milk







激レア！ビッグサイズ！モーターサイクルフロックレザーコート



◎ブランド 【（ブランド不明）】

◎アイテム 《モーターサイクルフロックレザーコート》



○定価 不明

○状態 海外買い付けのUSED美品







海外より買い付けた、モーターサイクルレザーフロックコートです。



ブランドは不明ですが、その肉厚のカウレザーはメジャーブランドにも負けず劣らずの品質で、重量感と高級感のある一着に仕上がっています。







立ち位置としてはいわゆるレインコートですが、ファッションアイテムとして男女問わず定番となっているトレンチコートのルーツとなった、知る人ぞ知る歴史ある人気モデルです。



レインコートと言ってもミリタリーの放出品のようなビニールやコーティング素材ではなく、オイル加工の施された柔らかで艶のあるリアルレザーが使用されています。







バイクにまたがったときに裾を巻き込んだりバタつかせないようにするためのレッグストラップなど、フロックコートならではのディティールがふんだんに盛り込まれています。



サイズは、実寸判断からXXL相当のキングサイズで、参考までに、身長183cm体重85kgの筋肉質体型が羽織っても余裕がある程度です。







状態は、ヴィンテージ相当の革素材特有のスレやシワ、雨除けパーツの欠品などありますが、目立ったダメージのないUSED美品です。



すでにレザージャケットをお持ちの方でも、２着目に選んでも間違いのない、レアかつかっこいいレザージャケットです。







サイズ

●着丈 約１２７ｃｍ

●肩幅 （ラグランのため計測不可）

●身幅 約６８ｃｍ

●袖丈 （ラグランのため計測不可） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 激レア！ビッグサイズ！モーターサイクルフロックレザーコート