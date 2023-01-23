『ダブルビー 130 アウター限定商品⭐︎【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 22時 15分に出品され04月25日 22時 15分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在922件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品未使用☆未開封

DOUBLE.B

限定賞品〜⭐︎⭐︎

アウター

130

ビーくん♡☆♡



⚫︎保管の際のシワなど、ご理解•ご了承下さい。



☑︎袋の上からのお写真なので分かりにくいですが、黒っぽく写ってるいるカラーは、深みのある紺色です。

一部お写真をお借りいたしましたので

ご確認下さい✴︎



ʕ•ᴥ•ʔ必ずprofileのご確認も宜しくお願い致します。



少し圧縮してから梱包発送いたします。ご了承下さい。



即購入⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>ジャケット・ブルゾン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 130cm ブランド: ミキハウスダブルビー