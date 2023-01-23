『Panasonic ナノケア ヘアドライヤー ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 16時 31分に出品され03月07日 16時 31分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！

動作問題ないです。

買い替えするので出品しました。



【高機能ヘアドライヤー】

Panasonicのナノケアは、髪に優しい設計で、さまざまな温度設定が可能です。HOTとCOLDのモードに加え、スカルプやスキンケアにも対応しています。



【コンパクトデザイン】

シンプルでスタイリッシュなホワイトのデザインは、どんなインテリアにもマッチします。持ち運びにも便利な軽量設計です。



【多機能性】

スカルプや肌にも使える機能があり、ヘアケアだけでなく、全身のケアにも役立ちます。



- ブランド: Panasonic

- モデル: ナノケア

- 機能: HOT, COLD, SCALP, SKIN

- 色: ホワイト

- 電源コード: あり 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック