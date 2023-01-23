『ジャックゴム リュックサック 美品【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 17時 21分に出品され04月18日 17時 21分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧ありがとうございます。

購入前に一言お願いします。

ジャックゴムのリュックです。2.3回使用しました。



前側にポケット、両側に2つポケット、内側に2つあります。サイズは3枚目以降を参考にしてください。※定規は除菌してありますので、ご安心ください。



持ち手の取り外しは不可能です。



リュック紐の長さ調節可能です。



柔らかく、軽い素材です。



1部折り畳んでの発送となります。



#ジャックゴム #リュック

総合検索 ▶ #ゆはゆはお洋服

色違いで紫がございます。



カラー...ワインレッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジャックゴム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジャックゴム

リュックサック

美品