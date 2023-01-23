『美品 PRADA プラダ リュック ナイロン レザー A4可 三角ロゴプレート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 16時 12分に出品され03月04日 16時 12分に終了予定です。即決価格は17,512円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 International buyers are welcome

Authentic only



古物商許可証取得済み

第801050000731号(徳島県公安委員会)



#ゆうブランド部屋

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まとめ買い大歓迎❗️



⭐️即日発送‼️

⭐️早いもの勝ち‼️

⭐️値段交渉OK‼️

⭐️多様な割引あり(最大25%〜)‼️

⭐️正規品、本物‼️

⭐️鑑定済み

＊偽物だった場合はご連絡ください。

調査し、早急に返金対応致します。



＊割引の詳細はプロフィールをご参照ください。

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商品名

「PRADA リュック ナイロン レザー」



✨ランク

AB



ランク一覧

S・・・極美品

A・・・美品、全体的に綺麗な状態

B・・・まだまだ使えるがスレ、傷がある

C・・・スレやキズ、使用感もかなりある状態

D・・・大きな破損があり使えない状態



＊ランクはあくまで弊社が決めた勝手な基準でございます。お客様の感覚と異なる場合もございますので、ご了承ください。



✨ブランド

PRADA

プラダ



✨アイテム

リュック



✨サイズ

タテ25cm

ヨコ25cm

マチ11cm



ショルダー約71cm(調節不可)

ハンド 23cm



写真1枚目の状態での実寸。



平置き実寸。

着画はお断り致します。



喫煙者、ペット一切ございません。



✨状態

紐が所々傷んでますが、

その他は全体的に非常に綺麗です‼️



写真で白っぽくなっている部分は

全てフラッシュの光であり色褪せではございません。



✨カラー

ブラック ブラウン



✨素材

ナイロン レザー



✨付属品

なし



✨購入先

エコリング



ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）



✨️その他

長く綺麗にご使用頂くために

クリーニングを施してあります。



✨管理番号

826



✨返品やご購入後のキャンセルについて

中古品の為、状態による返品はお受けしておりません。またブランド品の為、すり替え防止対策でもあります。



例外として、偽物の場合は返品致しますので、

ブティックにて真贋をご確認の上、

店舗名と担当者名日時等を詳細にお伝えください。



また、当店でのご購入後の

お客様都合によるキャンセルは

発送前後関わらず原則お受け致しませんのでご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

PRADA

プラダ

リュック

ナイロン

レザー

A4可

三角ロゴプレート