『新品★水耕栽培キット ホームハイポニカ PLAABO プラーボ 協和【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 25分に出品され04月17日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|フラワー・ガーデニング>>>苗>>>栽培キット
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|キョウワ
虹色すみれ 苗20ポット
¥ 12870
虹色スミレ 苗20ポット
¥ 12870
Christian Dior PETIT CD ピアス
¥ 10546
玉ねぎ苗【超極早生品種⭕アリオン２０００本⭕】【野菜苗】【玉葱苗】
¥ 13500
【中晩生】玉ねぎ苗◆ターザン5000本
¥ 18920
アマギ カンアオイ 銀葉
¥ 13000
虹色すみれ苗20ポット
¥ 12870
【中晩生】玉ねぎ苗◆ターザン2000本
¥ 13000
クリスマスローズクレオパトラ黒多弁交配発芽苗２、ピエラ交配発芽苗2
¥ 7799
【Yoshi様専用】 イチジク穂木
¥ 10226
アマギ カンアオイ 冷川白姫
¥ 19000
2024実生苗セットz⚠️ 4センチポット
¥ 9750
2024実生苗セットi⚠️ 4センチポット
¥ 9685
多肉植物 ❁︎ジョアンダニエル錦
¥ 7784
24-077 雪割草の苗 ８ポットセット＋
¥ 8580
専用苗
¥ 8736
2024実生苗セットy⚠️ 4センチポット
¥ 9750
出品以外の連絡受付 窓口用
¥ 4400000
落札価格7488円
807 入札履歴
終了
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