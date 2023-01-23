『新品★水耕栽培キット ホームハイポニカ PLAABO プラーボ 協和【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 25分に出品され04月17日 23時 25分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 協和

水耕栽培キット

ホームハイポニカ

PLAABO プラーボ

水耕栽培装置 水耕栽培器



新品未使用です。箱に傷みあります。



元箱にそのまま伝票を貼っての発送になります。 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>苗>>>栽培キット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キョウワ