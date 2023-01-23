『AMT WH-1 ワウペダル(ギターエフェクター)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 11時 50分に出品され05月05日 11時 50分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在260件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AMT WH-1 小型のワウワウペダル(ギターエフェクター)です。10年以上前に買ったものですが、自宅使用と数回スタジオで使用したくらいなので、比較的綺麗だとは思いますが、機材との接触などで、小さな傷や印字の欠けはほんの少しありますので、状態に神経質な方はご遠慮下さい。



なお、通常はAC電源で使っており、通常に作動してますが、出品にあたり、9Vの電池でも試しましたが作動しておりました。また、エフェクターボード用の両面テープは付けておりませんので、オリジナルの四つのゴム足になっております。



箱も付いておりますが、なにせ、購入が10年以上前の古いものですので、エフェクターにご理解のある方の落札でお願い致します。(こちらは演奏するだけで、メカにはあまり詳しくありませんので、電気系のことなどにはお答えできかねます)



商品の説明などは、ネットや、サウンドハウスさんなどのサイトでご確認下さい。



＊お値引き不可



＊アプローチ前に必ずプロフィールお読みください



【特記事項】

小型のワウなので、持ち運びや、エフェクターボードなどにも入りやすいと思うのですが、クライベイビーなどの足のサイズの大きなワウペダルに慣れていると、この小さなエフェクターは足を置く位置や上げたり下げたりするのに少しコツが要るかもしれません。なお、音色はスイッチによって3つ選べるので面白いと思います。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エーエムティ